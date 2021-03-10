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Экономическим центрам мира предсказали затопление

Экономическим центрам мира предсказали затопление

Некоторые крупные города, стоящие на берегу морей и океанов, уходят под воду в четыре раза быстрее, чем вся остальная суша. Об этом говорится в опубликованной в научном журнале Nature Climate Change статье, авторами которой стали ученые из Китая, Франции, Германии и Великобритании, передает Bloomberg.

Экономический центр Индонезии, более чем десятимиллионная Джакарта опускается со скоростью 7,8-9,9 миллиметра в год, хотя в среднем по миру речь идет о 2,5 миллиметра. Власти страны вынуждены переносить столицу в более высокую местность на острове Борнео, потому что город в буквальном смысле тонет.

Причиной такой ситуации стала добыча грунтовых вод из неглубоких скважин. Образовавшиеся под землей полости приводят к проседанию почвы. В случае наводнений и штормов усиливается опасность разрушений.

Среди других крупных городов мира, которым угрожает опасность, китайской Шанхай, и американский Новый Орлеан. Авторы исследования полагают, что если Джакарту спасти уже очень сложно, то в остальных городах с помощью изменения правил использования грунтовых вод процесс можно остановить.

Ведущий исследователь Роберт Николлс (Robert Nicholls) отмечает, что если власти других прибрежных городов проигнорируют предупреждение, то в ближайшем будущем с угрозой затопления столкнутся значительно больше мегаполисов.

Ранее ученые выяснили, что на майнинг биткоинов уходит больше энергии, чем на целые страны. Например, в минувшем году количество энергии, используемой для создания криптовалюты, достигло уровня, эквивалентного годовому углеродному следу Аргентины. При этом чем дальше, тем сложнее становится алгоритм добычи, а значит, энергии потребляется больше.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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