Экономическим центрам мира предсказывают скорое затопление

Вадим Карасев

Некоторым крупным городам, расположенным на берегах морей и океанов, грозит скорое затопление — они уходят под воду в четыре раза быстрее, чем вся остальная суша, сообщается в научном журнале Nature Climate Change.

Под угрозой оказался экономический центр Индонезии — Джакарта, население которой превышает десять миллионов. Она опускается в воду со скоростью 7,8–9,9 миллиметра в год (в среднем по миру речь идет о 2,5 миллиметра). Правительство страны вынуждено перенести столицу на возвышенность, на остров Борнео, потому что город в прямом смысле тонет.

Такая проблема возникла из-за добычи грунтовых вод из неглубоких скважин. Образовавшиеся под землей полости привели к проседанию почвы. Дополнительную опасность представляют наводнения и штормы — совокупность всех этих факторов делает возможные разрушения просто катастрофическими.

Также уйти под воду могут китайский Шанхай и американский Новый Орлеан. Авторы публикации утверждают: если с Джакартой уже мало что можно сделать, то остальные города имеют все шансы на спасение. По словам ведущего исследователя Роберта Николлса (Robert Nicholls), пренебрежение властями других прибрежных городов этим предупреждением приведет к тому, что в ближайшем будущем с угрозой затопления столкнется значительно больше мегаполисов.