Экс-чиновник, причастный к незаконной добыче янтаря, пытается восстановиться в должности, — блогер

Лидия Мартынова

Бывший начальник Житомирского областного управления лесного хозяйства Андрей Куринский, уволившийся по собственному желанию после того, как Зеленский заявил о его причастности к схемам по незаконной добыче янтаря, борется за восстановление в должности через суды. Об этом сообщил блогер и журналист Денис Казанский на своей странице в Facebook.

«В 2019 году новоизбранный президент Владимир Зеленский приехал в Житомирскую область, где провел открытое совещание с руководством региона. Одной из главных тем совещания стала добыча янтаря. Тогда Зеленский устроил чиновникам настоящую взбучку. В частности, заставил руководителя Житомирского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Андрея Куринского, которого называли одним из главных „крышевальников“ незаконной добычи, написать заявление об увольнении по собственному желанию. Этот эпизод зафиксирован на видео», — написал Казанский.



Журналист напомнил, что Куринский занимал свой пост с 2014 года, то есть в самый разгар янтарной лихорадки.

«В те времена леса в Житомирской области уничтожались копателями в промышленных масштабах. Особенно пострадал Олевский район, где было практически полностью уничтожено урочище „Корабль“. Я сам неоднократно там бывал и делал оттуда репортажи. Конечно же, без ведома руководителя областного лесхоза такие масштабные преступления происходить просто не могли», — подчеркнул Казанский.

Урочище «Корабль», вид сверху/ Источник: olevsk.com.ua

Журналист напомнил, что Куринский действительно написал заявление после совещания и уволился по собственному желанию.

«Но потом, как это обычно бывает, заскучал по коррупционным сверхприбылям и стал решать через суды восстановление в должности», — сыронизировал Казанский.

Журналист напомнил, что 30 апреля 2020 года Окружной административный суд Киева восстановил Куринского в должности, обязав при этом государство выплатить ему 107 тысяч гривен.

«В сентябре 2020 года Апелляционный суд это позорное решение отменил. Но Куринский не успокоился и обратился уже в Верховный суд. Там, по моим данным, ему уже удалось договориться о положительном для себя решении. Заседание состоится завтра, 10 марта», — сообщил Казанский.

В заключение журналист добавил, что можно сколько угодно говорить о борьбе с коррупцией и положительных изменениях, но пока в стране работают такие суды, которые «бросают людей за решетку прямо на заказ преступников из окружения Януковича и восстанавливают в должности коррупционеров, ни о каких реформах и инвестициях не может быть и речи».

Фото в заголовке zhitomir.info