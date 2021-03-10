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Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке

Эксперт объяснил, откуда берется "лишний" долг на кредитке
Бывает, что на выписке по вашему счету появляется сумма долга, которую вы не ожидали. Это связано с тем, что банк может менять условия обслуживания или налагать на карту добавочные расходы, поэтому всегда следует очень внимательно изучать договор, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры "Банковское дело" Университета "Синергия" Антон Рогачевский.


"Не считая начисленных процентов, дополнительная оплата может быть начислена, например, за счет комиссии за снятие наличных. Кредитные карты предназначены для безналичного расчета, поэтому за обналичивание взимается дополнительная комиссия", - предупредил эксперт,

Дополнительный долг может возникнуть, если вы превысили лимит по карте. Как правило, банки не ставят жесткие рамки и позволяют перерасход, но дополнительные деньги обходятся клиенту дороже. Еще одна причина появления неожиданного долга – просроченные платежи. Нередко это происходит в результате неправильного толкования грейс-периода, а именно – с какого момента он отсчитывается.


Еще одна причина – если вы воспользовались дополнительными услугами банка. Входят они в стоимость вашего кредита или нет, также прописано в договоре, поэтому следует еще раз внимательно его перечитать. В любом случае, лучше всего происхождение "лишнего" долга вам пояснит банк, поэтому лучше обратиться туда за детализацией проводимых по карте операций, заключил Рогачевский.

Экономика

По материалам: ria.ru
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