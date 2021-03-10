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Эксперт раскрыл схему, позволяющую инвесторам обойти санкции против ОФЗ

Эксперт раскрыл схему, позволяющую инвесторам обойти санкции против ОФЗ
Вводить санкции против российских облигаций федерального займа (ОФЗ) бесполезно, поскольку заинтересованные в этих бумагах западные инвесторы уже давно используют схему, позволяющую обойти возможные ограничения, рассказал РИА Новости генеральный директор УК "Спутник – Управление Капиталом" Александр Лосев.

Агентство Блумберг ранее в марте сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных, в частности, против суверенного долга.

"Западные санкции действенны только для евробондов с расчетами в долларах и депозитарным учетом в Euroclear и Clearstream, потому что только в этом случае OFAC (Управление контроля за иностранными активами - ред.) минфина США способен контролировать их выполнение. Вводить санкции против ОФЗ бесполезно, потому что значительная часть западных инвесторов, которых интересуют ОФЗ, покупает не сами ОФЗ, а процентные и валютные свопы, привязанные к доходности ОФЗ и форвардным курсам "доллар-рубль", - объясняет Лосев.

По его словам, такая схема отлажена годами. "Если западным инвесторам запретят покупать ОФЗ напрямую, все средства потекут через посредников, в том числе российских, которые купят ОФЗ и засвопуют", - считает эксперт.

Экономика

По материалам: ria.ru
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