Эксперт раскрыл схему, позволяющую инвесторам обойти санкции против ОФЗ
Агентство Блумберг ранее в марте сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных, в частности, против суверенного долга.
"Западные санкции действенны только для евробондов с расчетами в долларах и депозитарным учетом в Euroclear и Clearstream, потому что только в этом случае OFAC (Управление контроля за иностранными активами - ред.) минфина США способен контролировать их выполнение. Вводить санкции против ОФЗ бесполезно, потому что значительная часть западных инвесторов, которых интересуют ОФЗ, покупает не сами ОФЗ, а процентные и валютные свопы, привязанные к доходности ОФЗ и форвардным курсам "доллар-рубль", - объясняет Лосев.
По его словам, такая схема отлажена годами. "Если западным инвесторам запретят покупать ОФЗ напрямую, все средства потекут через посредников, в том числе российских, которые купят ОФЗ и засвопуют", - считает эксперт.