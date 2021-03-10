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Эксперт рассказала о проблемах с кибергигиеной у российских компаний

Эксперт рассказала о проблемах с кибергигиеной у российских компаний
Информационная безопасность (ИБ) практически каждой компании в России находится под угрозой из-за нарушений правил кибергигиены, а перевод сотрудников на удалённую работу дает злоумышленникам дополнительную возможность получать информацию, обходя информационную защиту, рассказала РИА Новости старший аналитик группы исследований безопасности банковских систем Positive Technologies Ольга Зиненко.

"Переход компаний на удаленную работу повлиял и на сетевую активность: выросла доля подключений во внешнюю сеть по протоколу RDP, такие подключения должны тщательно контролироваться, ведь количество атак через протоколы удаленного доступа в 2020 году увеличилось в три раза", - сообщила Зиненко.

Россия

По материалам: ria.ru
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