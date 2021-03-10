Эксперты выдвинули новую версию крушения пропавшего рейса MH370

Влада Некрасова

Эксперты предложили новую версию крушения авиалайнера Boeing 777-200 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом MH370 и пропавшего в марте 2014 года, пишет The Mirror.

После изучения фотографий обломка спойлера крыла самолета, обнаруженного у побережья Южной Африки в августе прошлого года и, предположительно, принадлежащего MH370, специалисты выдвинули версию, согласно которой лайнер мог упасть в море в результате "неконтролируемого скоростного пикирования". Как заявил эксперт Майкл Экснер, спойлер "почти наверняка" принадлежит малазийскому Boeing 777. По его мнению, повреждения данного обломка соответствуют версии "отделения (элемента. – прим. ред.) при снижении".

Предполагается, что обломки самолета находятся на дне океана ориентировочно в почти двух тысячах километрах от мыса Луин, крайней юго-западной точки Австралии. Данный район известен глубокими подводными каньонами и горами.

Куала-Лумпура в Пекин с 227 пассажирами и 12 членами экипажа, включая туриста из России, пропал с экранов радаров. Предполагается, что самолет потерпел катастрофу в южной части Индийского океана. Поисковая операция не смогла установить место крушения самолета. По итогам трехлетней поисковой операции, которую финансировали власти нескольких стран, обломки воздушного судна так и не были найдены.