Юрий Фирсов кодировался от алкоголизма

Алексей Вольцев

Юрий Фирсов продолжает отрицать свою причастность к смерти Валентины Легкоступовой. А вот ее дети уверены, что именно новый супруг матери подсадил ее на алкоголь.

Смерть Валентины Легкоступовой продолжает обрастать новыми подробностями. Как выяснилось, Юрий Фирсов давно имел проблемы с алкоголем. Дочь скончавшейся певицы предъявила доказательства, согласно которым яхтсмен проходил процедуру кодирования. «Вам вшивали специальную ампулу от алкоголизма. Ее действие истекло как раз в тот период, когда моя мама впервые попала в больницу. Вам, видимо, не нравилось пить одному, и вы спаивали ее. А ведь раньше вы утверждали, что не имели проблем с алкоголем», — негодовала дочь Легкоступовой в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

Как оказалось, Юрий не помнит о том, что ему вшивали ампулу, хотя это произошло меньше двух лет назад. Близкие друзья певицы подтвердили, что до встречи с Фирсовым она практически не пила. Более того, Легкоступова осуждала людей, чрезмерно пьющих.

«Юра знал, что Вале категорически нельзя пить, но это не мешало ему спаивать ее. Я знаю, что сейчас у него уже есть новая жертва на примете. Он общается с женщиной по имени Наталья Селезнева. Я боюсь, что она может повторить Валину судьбу», — заявила подруга артистки Галина Ломакина.

Это далеко не единственная сенсационная информация, озвученная в эфире телешоу. Так, родственники Легкоступовой выяснили, что Фирсов постоянно сидит на сайтах знакомств и общается с женщинами. При этом вдовец продолжает рассказывать, как сильно скучает по покойной жене. Сам Юрий утверждает, что использует социальные сети исключительно для рабочих целей. «Я действительно общаюсь со многими женщинами. Некоторые из них хотят поучаствовать в регате в Турции. Другие спрашивают, когда смогут поехать в Грецию. Это моя работа», — заявил вдовец.

Пока Фирсов живет в квартире Легкоступовой, в которую заехал без разрешения ее родственников. Вдовец намерен продать недвижимость, чтобы забрать свою долю наследства. После этого он собирается начать все с чистого листа.