Как чувствует себя Мирошка после смерти матери? Сумишевский показал сына

Лидия Мартынова

Как бы жутко это не звучало, стоит признать, что после трагедии, из-за которой умерла жена Ярослава Сумишевского Наталья, к семье артиста появилось гораздо больше внимания. Публика, услышав жуткую новость, постоянно интересуется состоянием каждого из членов семьи Ярослава. Известно, что у Наташи, помимо Мирошки, есть еще старшая дочь Саша. Читатели нашего портала написали к нам в редакцию с просьбой рассказать о том, что известно о состоянии детей ушедшей. Как они себя чувствуют и что происходит в их жизни?

Увы, об этом не распространяются ни Ярослав, ни Александра, но сам Сумишевский старается посвящать много времени маленькому сыну, чтобы вновь вернуть его жизнь в привычный ритм и облегчить страдания. Ниже, например, можно увидеть, что папа заставляет малыша улыбаться благодаря различным шуткам и играм. Александра выходила на связь с подписчиками лишь 4 недели назад, когда случилось горе. Она опубликовала пост, посвященный маме и написала о том, что ей сильно будет не хватать Натальи. С тех пор нетизены не замечали какой-либо активности от нее в социальных сетях.

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