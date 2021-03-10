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Как чувствует себя Мирошка после смерти матери? Сумишевский показал сына

Как чувствует себя Мирошка после смерти матери? Сумишевский показал сына

Как бы жутко это не звучало, стоит признать, что после трагедии, из-за которой умерла жена Ярослава Сумишевского Наталья, к семье артиста появилось гораздо больше внимания. Публика, услышав жуткую новость, постоянно интересуется состоянием каждого из членов семьи Ярослава. Известно, что у Наташи, помимо Мирошки, есть еще старшая дочь Саша. Читатели нашего портала написали к нам в редакцию с просьбой рассказать о том, что известно о состоянии детей ушедшей. Как они себя чувствуют и что происходит в их жизни?


Увы, об этом не распространяются ни Ярослав, ни Александра, но сам Сумишевский старается посвящать много времени маленькому сыну, чтобы вновь вернуть его жизнь в привычный ритм и облегчить страдания. Ниже, например, можно увидеть, что папа заставляет малыша улыбаться благодаря различным шуткам и играм. Александра выходила на связь с подписчиками лишь 4 недели назад, когда случилось горе. Она опубликовала пост, посвященный маме и написала о том, что ей сильно будет не хватать Натальи. С тех пор нетизены не замечали какой-либо активности от нее в социальных сетях.

[media=https://www.instagram.com/p/CK8UUO4pTRA/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading]




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По материалам: popcake.tv
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