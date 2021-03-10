Как найти в доме вещь, заговоренную на порчу и неприятности

Вадим Карасев

Очень часто порча или сглаз приходят вместе с человеком. Он оставляет дома у того, на кого хочет навести порчу, магический заговоренный предмет. Эксперты рассказали, что это за вещи и где их необходимо искать.

Старайтесь почаще пользоваться оберегами от порчи и сглаза, чтобы окружающие люди не смогли пробить вашу энергетическую защиту. Также время от времени проводите генеральную уборку, обращая внимание на предметы, о которых пойдет речь далее.

Подарок

Если в вашей жизни началась черная полоса, стали часто появляться недуги и в целом появилось ощущение того, что кто-то вас сглазил, обязательно вспомните — не дарил ли кто-то недавно вам подарок на день рождения, Новый год, какой-то иной праздник или же просто так. Очень часто недруги дарят проклятые и заговоренные подарки просто так, поэтому попробуйте вспомнить и такие случаи.

Если такая вещь действительно есть, обязательно избавьтесь от нее. Очень часто после такого подарка человек пропадает на какое-то время, либо вы интуитивно можете ощущать какие-то внутренние противоречия, связанные с подарком. На такой подарок не хочется говорить «спасибо», он изначально был неприятным, но вы этого не заметили или не придали этому значения.

Именно поэтому старайтесь принимать подарки только от тех, в чьих добрых намерениях вы уверены на сто процентов.

Недавно подобранные предметы

Вспомните, не подбирали ли вы что-то странное на улице. Это может быть монета, купюра, расческа, красивый камушек — всё, что угодно. Иногда подклады и вещи-вампиры изготавливаются просто так, ради забавы. Ни в коем случае не подбирайте те вещи, которые никому не принадлежат. Если они у вас есть, от них нужно как можно скорее избавиться.

Веревки или нитки

Этот предмет очень часто оставляется дома у того, кому хочется насолить. Нитки и веревки отлично впитывают любое зло и легко заговариваются на порчу. Проверьте дом на предмет наличия странных ниток, которые вы точно не бросали на пол.

Яйцо

Этот предмет невероятно опасен. Яйца заговаривают на смерть. Найти его будет довольно-таки просто. Если вы его нашли, это точно не случайность. Кто-то не желает вам ничего хорошего.

Сухой хлеб

Кусочек сухого хлеба, найденный в таком месте, в которое вы бы его вряд ли положили — это признак того, что кто-то желает, чтобы вы заболели. Сухой хлеб заговаривается в основном на болезни. Такая порча начинает действовать почти мгновенно.

Мешочек с землей

Мешочек или пакетик с землей заметить крайне легко, но иногда бывает так, что враг настолько изобретателен, что кладет этот подклад там, где хозяин его точно не найдет. Например, кто-то забрасывает мешочки с землей за шкаф, за диван. Проверяйте абсолютно всё — каждый уголок. Только так вы сможете найти проклятую вещь, несущую вам проблемы и болезни. Часто землю рассыпают и просто так, без мешочка. Заметить ее чуть проще.

Перья

Это излюбленный предмет проклятий у самых изощренных магов. Перья, которые вы точно не приносили сами, скорее всего, несут в себе мощную негативную энергетику. Их порой непросто заметить, так как они бывают маленькими.

Иголка

Иголки втыкают в дверные косяки либо кладут где-то в незаметном месте. Гораздо чаще используется первый вариант, потому что в таком месте человек ее может не замечать долгое время. Более того, люди, которые вообще никогда ничего не слышали о подкладах, в попытках найти странную вещь по чьему-то совету не станут проверять дверные косяки.

Волосы

Это обязательно должны быть волосы колдующего, поэтому вы сразу сможете отличить свои волосы от заговоренной на порчу пряди. Это порча на отношения. Так поступают соперницы, которым хочется забрать себе мужчину.

Пустая бутылка

Если ваш близкий человек, который давно не вспоминал о спиртном, начал вдруг прикладываться к бутылке с новой силой, не исключено, что это дело рук врагов. Если в таком случае вы найдете дома пустую бутылку, это будет стопроцентным доказательством наличия проклятия.