Как обрести уверенность и гармонию: 5 вопросов, которые нужно себе задать

Вадим Карасев

Уверенность в себе и внутреннее равновесие — это два важнейших условия для счастья и достижения целей. Эксперты рассказали о том, какие вопросы нужно себе задать, чтобы стать продуктивнее и обрести гармонию.

Самый короткий путь к гармонии лежит через очищение от обид и негатива. Первое, что нужно сделать, — это простить себя и окружающих, перестать обижаться и фокусироваться на плохом. Настройтесь на то, что ваша жизнь в скором времени сильно преобразится. Так и произойдет.

«В чем именно состоит моя неуверенность?»

Не бывает так, что человек не уверен вообще ни в чем. Чаще всего люди не уверены в своей привлекательности, своей уникальности и важности, силе воли и духа и так далее. Этот вопрос нужно задать себе как можно скорее, потому что отсутствие конкретики усугубляет ситуацию.

Когда человек не задается вопросом, что именно порождает неуверенность, он считает, что абсолютно все в его жизни не так. Если мужчине кажется, что он недостаточно силен, то ему нужно работать над своей физической формой. Если женщина думает, что она некрасива, над этим тоже нужно работать. Что касается настоящей красоты, то тут важна энергетика и настрой, а не внешние данные. При желании любой может стать очень притягательной личностью.

«Что даст мне уверенность в себе?»

Очень важно знать о том, какие плюсы дает это состояние. Чтобы обрести цель, нужно понять, каким будет при этом приз. Плюсов такого состояния бессчетное множество. Например:

человек с внутренней гармонией и равновесием всегда удачлив;уверенные в себе люди быстрее добиваются целей;такие люди меньше устают, чувствуют себя разбитыми;они избавляются от страхов, неудач и проблем;в их жизни появляется больше новых друзей, любви.

Все это получите и вы, если поборете неуверенность в себе.

«Что мне удалось сделать хорошо?»

Большинство неуверенных в себе людей корит себя за то, что у них ничего не получается. Все вечно валится из рук и все дела срываются. На самом деле, в таком состоянии человек склонен обращать внимание только на плохое. Задайте себе вопрос о том, чего вы добились или что вам удалось хорошо сделать в обозримом или далеком прошлом.

Для начала просто подумайте, а потом запишите это на листке бумаги и повесьте его на видном месте. Можно также сделать картинку на рабочий стол компьютера или заставку на телефон. Смотрите на этот список и убеждайте себя в том, что вы не бесполезны. Вы можете делать что-то хорошо. Это даст вам необходимую толику уверенности для начала новой жизни. Все свои победы отныне записывайте и фиксируйте подобным образом.

Психологи и эксперты в области биоэнергетики уверены на сто процентов, что такой способ дает положительные плоды. Не думайте о том, что говорят окружающие. Они склонны в большей степени к осуждению. Прислушивайтесь к собственному мнению и интуиции.

«Что я люблю больше всего на свете?»

Для борьбы с дисгармонией и энергетическими проблемами, вызванными низкой самооценкой, нужно чаще заниматься тем, что у вас получается лучше всего. Если такого дела нет, его нужно найти. Если вы не будете пробовать, то и не найдете увлечение всей своей жизни.

Это может быть что угодно. Вы никогда не узнаете, в чем вам улыбнется удача, пока не попробуете. Когда у человека есть любимое дело, ему стоит заниматься им как можно чаще. Это дает ему ощущение того, что он все делает правильно. Занимайтесь тем, что у вас получается, тогда уверенность придет достаточно быстро.

«Уделяю ли я время себе?»

Очень часто люди просто забывают о себе. Это происходит из-за того, что они не умеют говорить «нет» окружающим, которые вечно просят их о помощи. Многие эксперты советуют научиться находить баланс в жизни для того, чтобы стать увереннее в себе и обрести гармонию.

Важно уделять время не только работе и обязанностям, помощи близким и друзьям, но и развлечениям. Если вы не видите никаких просветов между бесконечными заботами и работой, попробуйте побыть немного эгоистами. Поживите ради себя или выделите себе какое-то определенное время, в которое не будет ничего, кроме вас и ваших собственных «хочу».