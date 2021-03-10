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Карди Би стала первой рэп-артисткой с бриллиантовым синглом

Карди Би стала первой рэп-артисткой с бриллиантовым сингломФото: @iamcardib

Американская исполнительница Карди Би (настоящее имя — Белкалис Марленис Альманзар) стала первой рэп-артисткой с бриллиантовым синглом. Об этом сообщает американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) в Twitter.

Продажи первого большого хита рэперши Bodak Yellow 2017 года превысили десять миллионов копий. Видео с церемонии награждения появилось в одном из ее фан-аккаунтов. Позже эту новость подтвердили в RIAA. В оригинальной публикации указано, что сингл Карди WAP также претендует на «бриллиантовую» сертификацию. Сейчас у него пять миллионов проданных копий, или пять «платин».

Это первый подобный успех женщины-рэпера. Наиболее близка к этому достижению только американская хип-хоп-артистка Никки Минаж. Ее сингл Bang Bang на данный момент насчитывает восемь «платин» и скоро может стать «бриллиантовым».

В ноябре прошлого года Карди Би назвали женщиной года. Этот титул рэперше присвоил музыкальный журнал Billboard.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
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