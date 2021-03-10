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"Кем бы ты была без своего папы?": Собчак взбесила россиян шуткой про бедность

"Кем бы ты была без своего папы?": Собчак взбесила россиян шуткой про бедность

39-летняя Ксения Собчак оказалась в эпицентре очередного скандала после того, как пошутила про бедность в своем провокационном ролике в TikTok, сообщает радио "Комсомольская правда".

В нашумевшем видео супруга Константина Богомолова держит в руках тарелку с пятью крабовыми палочками.

"Когда вместо камчатского краба принесли это. Сегодня я пробую бедность", — неоднозначно пошутила Ксения Собчак, смотря на крабовые палочки без особого энтузиазма.


@xenia_sobchak

Сегодня я пробую бедность

♬ original sound - Ksenia Sobchak

Однако ирония светской львицы не вызвала понимания у многих ее подписчиков. Пользователи завалили Ксению Собчак гневными комментариями.

"Бедность не порок, Ксения", "Фиговая какая-то шуточка", "Опять унижает бедных?", "Ой, надо бы быть осторожнее со словами. От сумы и от тюрьмы, как говорится", "Кем бы ты была без своего папы?", "Бедным быть не стыдно. Стыдно быть дешевым", — цитирует источник подписчиков супруги Константина Богомолова.

Стоит отметить, незадолго до этого Ксения Собчак похвасталась собственным благосостоянием в инстаграме.

Я хорошо зарабатываю, и пятое место в Форбс тому подтверждение. Но, что скрывать, деньгами я не разбрасываюсь, так что если могу сэкономить, то почему бы и нет.

Как писал NEWSTES, ранее мать Собчак возмутили "бомжового вида" люди возле Совфеда.

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По материалам: uposters.ru
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