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Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века

Керамическая чаша с барахолки оказалась сокровищем XV века
Житель Коннектикута (штат США) приобрел на местном блошином рынке за 35 долларов керамическую чашу, которая оказалась произведением искусства XV века, сообщает Insider.

Охотник за антиквариатом наткнулся на эту редкую вещь на гаражной распродаже в районе Нью-Хейвена (город в штате Коннектикут), а позже отправил ее фотографии экспертам аукционного дома Sotheby's.

Специалисты по китайскому искусству и керамике Анжела МакАтир и Хан Инь, взглянув на снимки, сразу поняли, что перед ними "действительно что-то особенное". После подробной экспертизы они подтвердили, что чаша была создана в начале 1400-х годов, во время правления императора Чжу Ди.

будет продана 17 марта в Нью-Йорке на торгах Sotheby's. Стартовая цена лота составляет 300-500 тысяч долларов.
Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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