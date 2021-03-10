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Китайская компания приготовилась к войне с Украиной

Китайская компания приготовилась к войне с УкраинойФото: Марина Лысцева / РИА Новости

Намерение властей Украины национализировать завод «Мотор Сич» поможет китайской Skyrizon Aircraft Holdings отстоять свои инвестиции и право на собственность в судах. Об этом заявил владелец компании Ван Цзин, передает «Интерфакс».

По его словам, Skyrizon приготовилась к настоящей войне с республикой. Несколько судебных исков в китайские, украинские и международные суды уже поданы, вскоре их число увеличится.

Ван Цзин подчеркнул, что любые действия или намерения украинской стороны пойдут в качестве доказательств или предмета судебного разбирательства. Их оценкой займутся судебные и правоохранительные органы. В то же время Skyrizon и ее партнеры по сделке готовы к любому общественному контролю и юридическим проверкам.

Владелец компании комментировал соответствующий законопроект, анонсированный главой парламентской фракции партии «Слуга народа» Давидом Арахамией. Перед этим президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев рассказал депутатам, что китайские инвесторы нарушили обязательства, но призвал оставить им пакет акций в размере 35 процентов.

Китай начал покупать украинское предприятие в 2016 году. В настоящее время ему принадлежат 75 процентов акций, но официально сделка не оформлена. Служба безопасности Украины заподозрила, что целью сделки было не развитие завода, а вывоз технологий и организация производства в Китае. В рамках уголовного дела на китайскую долю наложили арест.

В январе президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции на три года в отношении ряда китайских компаний, участвовавших в сделке, и Ван Цзина. Им запрещены вывод капиталов за пределы Украины, а также любые сделки с принадлежащими им ценными бумагами.

Киев в своих действиях продолжил линию Министерства торговли США, которое объяснило собственные санкции угрозой национальной безопасности. В Вашингтоне, долгое время требовавшем от Украины заблокировать сделку, считают чувствительными технологии, к которым китайцы получили бы доступ после покупки завода по производству двигателей для авиации и газотурбинных установок.

Китайские инвесторы в декабре 2020 года подали на Украину в международный арбитраж. Они хотят взыскать не менее 3,5 миллиарда долларов. В своем иске китайцы опираются на требования украино-китайского соглашения о защите инвестиций.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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