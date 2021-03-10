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"Клево тогда повеселились": Панин вспомнил, как развлекался в киевском гей-клубе с Людмилой Гурченко

"Клево тогда повеселились": Панин вспомнил, как развлекался в киевском гей-клубе с Людмилой Гурченко

43-летний Алексей Панин поделился воспоминаниями об отдыхе в киевском гей-клубе. Артист рассказал, как повеселился тогда вместе с Людмилой Гурченко.

Алексей Панин выложил на своей странице в инстаграме фото, на которой его обнимает Людмила Гурченко, ушедшая из жизни 10 лет назад.

"Друзья вспомнили сегодня про Люсю Гурченко, и мне взгрустнулось по ней", — подписал снимок скандальный актер, назвав коллегу "великой" и "любимой". 

При этом Панин раскрыл, при каких обстоятельствах был сделан снимок. "Клево тогда повеселились в гей-клубе в Киеве. Людмила Марковна блестела, а мы были счастливы от общения с ней", — отметил артист.

О тайной свадьбе Алексея Панина объявила недавно его новоиспеченная супруга Ева Тарлакян. Женщина на 3 года моложе своего супруга — недавно ей исполнилось 40 лет.

"Мы поженились совсем недавно, расписались 2 декабря", — рассказала Ева Тарлакян в шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Как рассказала Тарлакян, она познакомилась с Алексеем Паниным около года назад. Пара встретилась в общей компании, женщину туда пригласили друзья.

Я не побоялась связать свою судьбу с ним, несмотря на все скандалы. Мы пока не живем вместе в Испании, потому что сейчас уехать не так просто. Мы жили постоянно вместе в Москве.

Сам Алексей Панин подтвердил слова своей избранницы. "Штамп в паспорте есть. Ева — жена. Когда поженились, не помню, не запоминаю такие мелочи", — заявил актер изданию Super.

Как писал NEWSTES, ранее Панин признался, что ни разу не садился за руль трезвым в Испании.

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По материалам: uposters.ru
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