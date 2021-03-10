Корабли НАТО зашли в порт Одессы

Алексей Вольцев

Противоминная группа кораблей НАТО зашла в порт Одессы в среду, это первый заход суден Альянса в город в этом году, сообщает в среду интернет-издание "Думская.net".

"Вторая противоминная группа НАТО SNMCMG2 зашла сегодня утром в одесский порт", - говорится в сообщении.

По информации издания, швартоваться у причалов морского вокзала корабли начали примерно в 11.00 (12.00 по мск).

Одессу в этом году. Флагманом SNMCMG2 стал турецкий учебный корабль A577 TCG Sokullu Mehmet Paşa. Также в составе группы турецкий M267 TCG Ayvalik (M267), испанский TSPS Tajo (M36) и румынский ROS Lt Lupu Dinescu (25). Командир отряда - капитан первого ранга Юсуф Карагюлле.