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Кремль скептически отнесся к ковид-сертификатам для путешественников

Кремль скептически отнесся к ковид-сертификатам для путешественниковДмитрий ПесковФото: Илья Питалев / РИА Новости

Россия скептически относится к введению сертификатов по коронавирусу для путешественников, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости во вторник, 9 марта.

«Этот вопрос рассматривался, и правительственный штаб не поддержал эту идею. Вместе с тем, мы видим, что объединения и страны работают над такими квазидокументами», — сказал он.

По его словам, пока нет ясности в вопросе, будут ли сертификаты унифицироваться, будут ли взаимопризнаваемы.

Песков отметил, что российский МИД обсудит эти вопросы с иностранными коллегами.

20 января спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России не станут вводить так называемые ковид-паспорта. По ее словам, вместо этого планируется создать электронный реестр привившихся от коронавируса.

Президент Владимир Путин в начале 2021 года поручил правительству до 20 января рассмотреть вопрос о выдаче привитым россиянам особых сертификатов и их международном признании.

Россия

По материалам: lenta.ru
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