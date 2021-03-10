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Кремль заявил о сдвиге сроков послания Путина Федеральному собранию

Кремль заявил о сдвиге сроков послания Путина Федеральному собраниюФото: пресс-служба Администрации президента РФ

Дата послания президента Владимира Путина Федеральному собранию не определена, оно сдвигается на более поздний срок, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 10 марта.

Ранее в феврале Песков проинформировал, что при подготовке к мероприятию будут учитываться прошедшие протестные акции, а также предстоящие выборы в Госдуму. Он также напомнил, что цель послания — постановка задач по развитию страны. В частности, Путин будет говорить о социально-экономическом, технологическом развитии РФ, уточнил он.

В ноябре стало известно о переносе мероприятия на начало 2021 года. После этого пресс-секретарь главы государства неоднократно отрицательно отвечал на вопрос журналистов, определились ли в Кремле с датой послания.

В предыдущий раз Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года. Тогда одним из самых главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.

Россия

По материалам: lenta.ru
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