Кремль заявил о сдвиге сроков послания Путина Федеральному собранию
Дата послания президента Владимира Путина Федеральному собранию не определена, оно сдвигается на более поздний срок, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в среду, 10 марта.
Ранее в феврале Песков проинформировал, что при подготовке к мероприятию будут учитываться прошедшие протестные акции, а также предстоящие выборы в Госдуму. Он также напомнил, что цель послания — постановка задач по развитию страны. В частности, Путин будет говорить о социально-экономическом, технологическом развитии РФ, уточнил он.
В ноябре стало известно о переносе мероприятия на начало 2021 года. После этого пресс-секретарь главы государства неоднократно отрицательно отвечал на вопрос журналистов, определились ли в Кремле с датой послания.
В предыдущий раз Путин обратился с посланием к Федеральному собранию в январе 2020 года. Тогда одним из самых главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России.