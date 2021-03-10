Критиковавший почтовое голосование Трамп запросил бюллетень по почте

Вадим Карасев

Дональд ТрампФото: OCTAVIO JONES / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп, ранее критиковавший почтовое голосование, запросил бюллетень по почте в преддверии муниципальных выборов во Флориде. Об этом сообщает CNN.

Согласно отчетам округа Палм-Бич, бюллетень был отправлен в пятницу, 5 марта, на курорт Мар-а-Лаго, где Трамп постоянно проживает с 2019 года.

Ранее Трамп неоднократно критиковал систему голосования по почте. В частности, он назвал его причиной масштабного мошенничества на выборах главы государства в прошлом году.

При этом о почтовом голосовании во Флориде бывший президент отзывался положительно, отмечает телеканал. Трамп утверждал, что дистанционное голосование в штате безопасно и надежно, и призывал всех во Флориде запросить бюллетень и проголосовать по почте.