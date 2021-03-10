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Кто кого? Джиган вызвал на бой Емельяненко

Кто кого? Джиган вызвал на бой Емельяненко

Популярный рэп-исполнитель Джиган и тяжеловес Александр Емельяненко провели противостояние лицом к лицу, в ходе которого было принято решение сразиться в поединке.

Джиган — рэпер с историей и индивидуальной жизненной позицией. И вот новая история: будущий бой с тяжеловесом Емельяненко.


Артист сделал публикацию в своем аккаунте Instagram — анонс поединка. Подписчики сразу пожелали увидеть этот бой и восприняли информацию с восторгом. Сам же Емельяненко утверждает, что превзойдет Джигана на ринге. Хотя все помнят, что последний бой Александр провел летом, когда уступил победу сопернику.

Джигана в комментариях к постам поддерживают друзья и подписчики, даже дали некоторые наставления.

Отметим, что Джиган в последнее время рассказывает подписчикам о занятиях спортом, о своём ЗОЖ- режиме.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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