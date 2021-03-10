Латвия возобновит авиасообщение с Россией

Влада Некрасова

Правительство Латвии приняло решение с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами, включая Россию, в том числе будут разрешены чартерные рейсы, говорится в пресс-релизе правительства.

Международные пассажирские перевозки в третьи страны (не входящие в ЕС) запрещены в Латвии с 17 марта прошлого года из-за коронавируса.

"Правительство Латвии приняло решение о возобновлении (17 марта) авиасообщения с третьими странами, в том числе будут разрешены чартерные рейсы", - сказано в сообщении.

Эстония и Литва, разрешают пассажирские перевозки в третьи страны и из них. В ведомстве отмечают, что на практике складывается ситуация, когда жители Латвии ездят в третьи страны, используя возможности транзита через соседние государства.

Полеты в Россию из Латвии и обратно до запрета осуществлялись несколько раз в день.