Лавров оценил сотрудничество с Саудовской Аравией на рынках углеводородов

Лидия Мартынова

РФ и Саудовская Аравия нацелены укреплять сотрудничество на мировых рынках углеводородов и стремиться к тому, чтобы оно носило долгосрочный характер, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Подтвердили нацеленность на укрепление нашего сотрудничества на мировых рынках углеводородов. Мы не видим на данном этапе каких-то событий, которые в случае если они реализуются, подорвут интерес к нашему взаимному сотрудничеству. Это объективная данность, и она имеет долгосрочный, устойчивый характер, по моей оценке", - сказал Лавров по итогам переговоров с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом бен Абдаллой Аль Саудом.