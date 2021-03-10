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"Люди мира": Малышева объяснила карьеру своих сыновей в США

"Люди мира": Малышева объяснила карьеру своих сыновей в США

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила, почему ее сыновья живут и строят свою карьеру в Соединенных Штатах — по ее словам, они "люди мира" и не видят границ между государствами.

В интервью "Телепрограмме" она рассказала, что ее младший сын занялся бизнесом, а старший получает в Америке дополнительное врачебное образование по специальности "кардиология и электрофизиология".

Это другое поколение людей, которые не рассматривают Землю разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито.

Сама Малышева назвала себя "русской с ног до головы" и человеком, который живет по прежним законам, считая Россию своей Родиной. В родной стране у нее друзья, мама и "потрясающе интересная работа" — вся ее жизнь.

Как сообщал NEWSTES, ранее ведущая в очередной раз заявила о неизученной пользе, которую несет коронавирус человечеству.

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По материалам: uposters.ru
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