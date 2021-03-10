Лунный день сегодня 10 марта 2021 года

Вадим Карасев

Узнать о том, каким будет грядущий день, помогут рекомендации астрологов. Благодаря своевременным советам удастся провести очередной лунный день с пользой и найти свой путь к счастью.

Среду астрологи называют благоприятным по энергетике днем. В эти сутки есть возможность без труда разрешить сложные вопросы, преуспеть в делах и личной жизни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют отказаться от чрезмерно утомительных дел, чтобы исключить недомогания, которые вероятны из-за недостатка энергии под влиянием убывающей Луны.

Фаза Луны: 27 лунный день пройдет под эгидой убывающего ночного светила в Водолее. День будет наполнен созидательной энергетикой, благоприятной для решения необходимых вопросов.

Магнитные бури 10 марта: солнечная активность будет минимальной. Магнитных бурь не зафиксировано.

Что принесет удачу в этот день

Что отпугнет успех сегодня

Домашние дела по лунному календарю

решение старых проблем;своевременный отдых;творческая работа;организация встреч и конференций;обучение;внимание к деталям.авантюры и риски;агрессия;инфантильность.

В среду благоприятными будут любые дела, направленные на избавление от всего, что стало ненужным, однако переутомляться не стоит. Астрологи рекомендуют найти для себя те занятия, которые не вызывают раздражения, чтобы провести день в хорошем настроении. Удачной в этот день будет и творческая работа, которая поможет раскрыть скрытые способности.

Что надеть в эту среду

Сохранить внутреннее равновесие и позитивный настрой в эту среду помогут синие оттенки. Благодаря влиянию насыщенного синего будет проще концентрироваться на решении важных вопросов. Уместными будут и зеленые оттенки, способствующие лучшему запоминанию информации. Из украшений подойдут изделия из серебра, а в качестве талисманов стоит рассмотреть натуральные камни: аметист, изумруд, кварц.

Настроение и здоровье 10 марта

Последняя фаза убывающей Луны способствует избавлению от всего, что стало ненужным и мешает счастью. В среду удачно пройдет борьба с вредными привычками, освобождение от неприятного общения и прощание с теми людьми, которые не помогают, а напротив, тянут ко дну.

Полезными в этот день будут практики, направленные на оздоровление организма и поддержание его в тонусе. Новый цикл упражнений лучше не начинать, однако забывать об умеренных физических нагрузках не стоит.

Любовь и отношения в 27 лунный день

Луна убывает, и силы идут на убыль, поэтому чрезмерной активности лучше избегать. Тем не менее в 27 лунный день уместными будут дружеские и семейные посиделки, неспешные прогулки и разговоры. Сторониться стоит выяснения отношений: конфликты на убывающей Луне могу привести к серьезным и неприятным последствиям.

Поиск любви в этот день может обернуться успехом, поэтому оставлять попытки найти вторую половинку не стоит. Привлечь в жизнь любовь помогут и доступные подручные средства — безвредные шепотки и заговоры

Финансы и работа по лунному календарю

Гармоничное сочетание разума и интуиции в эти сутки поможет обойти стороной любые неприятности, если обращать внимание на значимые детали. Астрологи рекомендуют посвятить день работе, связанной с разбором ошибок, решением тянущихся из прошлого проблем, но также не забывать о развитии. Полезно будет получать новые знания, которые в дальнейшем пригодятся для привлечения в жизнь новых успехов.

Финансовая активность под влиянием убывающей Луны в Водолее довольно опасна, если не давать себе отчета в тратах. В среду лучше всего ограничиться необходимыми покупками, оставив крупные траты или вложения на более благоприятное время.