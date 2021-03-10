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Мальчик в России скатился с горки и умер в сугробе

Мальчик в России скатился с горки и умер в сугробеФото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Подросток из Кемеровской области скатился с горки, провалился в сугроб и умер, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Тело 14-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти было найдено в снегу в Заводском районе Кемерова днем в воскресенье, 7 марта. По данным ведомства, ребенок с приятелями катался на санках-ледянках с насыпи снежного склона. Когда он угодил в сугроб, ребята попытались откопать его. У них ничего не вышло, и они обратились за помощью. Приехавшие спасатели достали мальчика, но он был уже мертв. Следствию предстоит выяснить причины и обстоятельства его гибели, проводится доследственная проверка.

1 марта в Саратовской области на улице нашли труп ребенка в нижнем белье. Мальчик жил в доме около места обнаружения и страдал психическим расстройством. Предположительно, он умер на морозе.

Россия

По материалам: lenta.ru
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