Мальчик в России скатился с горки и умер в сугробе

Вадим Карасев

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Подросток из Кемеровской области скатился с горки, провалился в сугроб и умер, сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

Тело 14-летнего мальчика без видимых признаков насильственной смерти было найдено в снегу в Заводском районе Кемерова днем в воскресенье, 7 марта. По данным ведомства, ребенок с приятелями катался на санках-ледянках с насыпи снежного склона. Когда он угодил в сугроб, ребята попытались откопать его. У них ничего не вышло, и они обратились за помощью. Приехавшие спасатели достали мальчика, но он был уже мертв. Следствию предстоит выяснить причины и обстоятельства его гибели, проводится доследственная проверка.

1 марта в Саратовской области на улице нашли труп ребенка в нижнем белье. Мальчик жил в доме около места обнаружения и страдал психическим расстройством. Предположительно, он умер на морозе.