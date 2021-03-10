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Малышева назвала живущих в США сыновей людьми мира

Малышева назвала живущих в США сыновей людьми мираЕлена МалышеваФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ведущая Первого канала, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что живущие в США сыновья учатся и занимаются бизнесом за рубежом, так как не рассматривают планету как отдельные страны. В интервью «Телепрограмме» она назвала их людьми мира.

«Это другое поколение людей, которые не рассматривают землю разделенной на страны. Они в прямом смысле люди мира. В молодежной среде это очень развито», — отметила телеврач.

По словам специалиста, она «живет по прежним законам» и для нее есть родина — Россия. «Я действительно русская с ног до головы», — подчеркнула Малышева. Ведущая пояснила, что именно в России живут ее друзья, мать, а также происходит все интересное в жизни и в работе.

Она добавила, что старший сын учится в США и получает дополнительное врачебное образование в кардиологии и электрофизиологии, а младший — занимается интернет-бизнесом с сотрудниками из России, Японии и других стран.

В марте 2020 года Малышева в эфире Первого канала рассказывала о двух сыновьях, которые уехали в США. Старший сын Юрий работает в одном из крупнейших госпиталей Нью-Йорка. Младший сын Василий получил два высших образования, окончил адвокатскую школу в США. В июле прошлого года Малышева улетала из Москвы в Нью-Йорк, чтобы повидать сыновей и внуков.

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По материалам: lenta.ru
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