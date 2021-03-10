Микаэла Дроздовская погибла после пожара. Почему дочерей актрисы воспитали чужие люди, а не их отец?

Влада Некрасова

Артистка снималась в эпизодах и наверняка переживала из-за того, что режиссеры недостаточно используют ее потенциал. Зато дома Микаэла Дроздовская была звездой: дети сравнивали ее с Жар-птицей и сказочной царевной. К сожалению, актриса погибла, когда одной дочери было восемь, а другой — 12.

Вплоть до момента трагедии Микаэлу Дроздовскую считали везучей. Артистке посчастливилось обрести любимую профессию, удачно выйти замуж за человека, который ее боготворил, родить двух прелестных дочек. Как же вышло, что со съемок картины «Пишите письма» актрису доставили в реанимацию?

10 марта исполняется 84 года со дня рождения Дроздовской. Что она успела сделать за 41 год жизни? Как сложились судьбы наследниц артистки, а главное: почему дочери не захотели остаться с папой после смерти матери?

Карьера

Микаэла была из тех детей, что рано проявляют творческие способности: девочка прекрасно рисовала, занималась рукоделием, устраивала домашние концерты для близких. Маленькая артистка участвовала в школьной самодеятельности и посещала драмкружок, так что в старших классах уже знала, куда пойдет после выпуска. ВГИК принял талантливую абитуриентку с распростертыми объятьями, так же легко она впоследствии попала и в труппу Театра-студии киноактера.

Впервые Дроздовская появилась на экране в середине 50-х, в картине «За витриной универмага». Затем последовали роли в «Добровольцах», «Семи няньках» и «Дайте жалобную книгу. Микаэла сыграла во многих популярных фильмах, однако второстепенных персонажей. Так было с «Крепким орешком», где актриса перевоплотилась в пленную летчицу, с лентой «Гори, гори, моя звезда», в которой она предстала в образе жены штабс-капитана, трагикомедией «Мимино» и персонажем Тоси.

Последнюю роль Микаэла сыграла в картине «Пишите письма»: фильм вышел на экраны в 1981-м, через три года после смерти актрисы. А ведь у 41-летней артистки подрастали две дочери…

Семья

По слухам, в студенчестве Дроздовская вышла замуж за архитектора, однако брак вскоре распался и растворился в памяти, как страшный сон. Совсем иначе сложилось с кардиологом Вадимом Смоленским: мужчина на 16 лет старше показался артистке надежным и ответственным, а решение о свадьбе с ним было взвешенным и, как выяснилось, правильным.

У пары появились дочки Ника и Даша, в квартиру супругов напротив Дома кино постоянно приходили звездные гости: Белла Ахмадулина, Элем Климов с Ларисой Шепитько, Тонино Гуэрра. Инициатором вечеринок и посиделок до утра была, конечно, Дроздовская. «Вокруг нее вращался шумный круговорот друзей-знакомых и вся жизнь нашей семьи. Для меня мама была сказочной принцессой, Царевной Лебедью, Жар-птицей. Я обмирала от восторга, наблюдая, как она укладывает волосы, подбирает украшения к платью, в котором вечером появится перед гостями, как смеется, как разговаривает», — вспоминала младшая дочь Даша.

Микаэла была женщиной-праздником, которая не волновалась о порядке в квартире — для этого существовала домработница — и о том, что дети останутся одни, если она уедет на съемки — супруг нанял няню. Не нужно думать, что девочки росли брошенными: актриса уделяла им достаточно внимания, однако муж смог и обеспечить своей возлюбленной безбедную жизнь, и позволить ей заниматься любимым делом.

Предчувствие беды

Близкой подругой актрисы была Алла Будницкая. Коллега оказалась в числе первых, кто узнал о второй беременности Дроздовской. Микаэле на тот момент уже исполнилось 35, а значит, уходить в декрет было рискованно: стоило ненадолго выпасть из обоймы — и об артистке могли забыть зрители и режиссеры. Но Микаэла Дроздовская ничего не боялась, в ноябре 1970-го родила дочку Дашу, а весной предложила Алле стать крестной мамой.

Своих детей у Будницкой с мужем не было, так что она почла за честь породниться с ребенком подруги. С малых лет Даша приезжала в гости к крестной, где ее всегда ждали подарки и вкусный обед. Но могла ли Алла предположить, что однажды заменит девочке родную маму?

В августе 1978-го произошла странная вещь — возвращаясь с дачи, Микаэла вдруг приняла серьезный вид и сказала Будницкой: «Если со мной что-нибудь случится, не оставляй Дашку». Фразу Алла пропустила мимо ушей, подумав, ну что может стрястись с женщиной, которой судьба подарила призвание, прекрасного мужа, красавиц-дочек и шикарную квартиру?

Через несколько месяцев Будницкой пришлось вспомнить о словах подруги. Микаэла отправилась на очередные съемки в Осетию, группа жила в санатории в горах. 7 ноября все коллеги поехали в город, а Дроздовская осталась одна в неотапливаемом домике. Женщина решила вздремнуть, а чтобы согреться, включила осветительные приборы — прожекторы. Актриса заснула, с головой накрывшись одеялом…

«Ночью одеяло сползло на раскаленную лампу и загорелось. Отравившись во сне угарным газом, Мика не смогла спастись — у нее сильно обгорели ноги. Когда открыли дверь и ее обнаружили, огонь от сквозняка перекинулся дальше... Микаэлу срочно отправили в Москву», — рассказывала Будницкая.

Неделю врачи боролись за жизнь кинозвезды, но усилия оказались тщетными: актриса умерла в страшных муках. Восьмилетняя Даша рыдала, когда папа сказал, что мамы больше нет, но не осознавала, что она никогда не вернется… «На похороны папа меня не взял, и мертвой маму я не видела. Ника, которая старше на четыре года, была и на панихиде, и на кладбище, но ей, как и мне, все эти годы Микаэла снится только живой, — подчеркивала Дарья. — Как будто когда-то давно уехала далеко-далеко и долго не давала о себе знать. В этих снах нет скорби, только радость и удивление: «Ты где сейчас? Почему столько лет пропадала?»

Мачеха

После смерти избранницы Вадим Смоленский окружил детей любовью и заботой. Большинство прежних друзей семьи, завсегдатаев вечеринок, отдалилось, остались лишь Алла Будницкая с мужем Александром Орловым, Татьяна Верещака и Софья Давыдова, которые поддерживали девочек и помогали чем могли.

Спустя год кардиолог встретил новую любовь, Елену. Отношения сестер с мачехой сразу не заладились: то ли у молодой женщины не хватило мудрости и опыта, чтобы установить контакт, то ли девочки просто не представляли, как чужая тетя может сравниться с «мамой-сказочной царевной». Постепенно супруги прекратили общаться с выходцами из актерской среды и переехали, оставив Нику и Дашу в квартире на Васильевской.

«Мы совсем не чувствовали себя брошенными, потому что папа навещал нас почти каждый день, постоянно заглядывали старший брат Андрюша, сын отца от первого брака, и крестный Ники — муж

Такой расклад устраивал всех участников истории, но не общественность: вскоре в газете появилась статья о Вадиме Смоленском, где кардиолога обвиняли в том, что он бросил дочерей на произвол судьбы. Разъяренная Даша написала главному редактору ответ, возмутившись, что посторонние люди осудили ее отца, участника войны и прекрасного врача. Правда, опровержения от издания девочка так и не дождалась.

Судьбы детей

Младшая дочь Микаэлы отмечала, что никогда не держала на папу зла, а вот Ника обозлилась на него и в итоге встретилась и помирилась с родственником, только когда тот попал в больницу с инсультом. По мнению Дарьи, не последнюю роль в конфликте сыграла Соня Давыдова: опекунша так ревностно относилась к воспитаннице, что первые несколько лет после смерти Дроздовской Вероника не общалась не только с отцом, но и с сестрой. К счастью, когда в 18 Ника Дроздовская переехала в отдельную квартиру, то сразу же возобновила и укрепила связь с Дашей.

«Внешне она всегда была больше похожа на маму, но выбрала профессию папы, став врачом, — делилась Дарья Дроздовская. — Так здорово, что Ника нашла в себе силы забыть детскую обиду и простить отца... Сестра — замечательный гастроэнтеролог, пациенты ее боготворят».

Дарья стала актрисой, и зрители могли видеть ее в фильме «Любовь-морковь» и в сериале «Отель «Элеон». 17 лет артистка провела в браке с продюсером Александром Олейниковым, которому родила сына Сашу и дочку Дашу. Ну а Алла Будницкая благодаря крестнице не только познала радость материнства, но и почувствовала, что такое быть бабушкой, балующей внуков.

Микаэле Дроздовской, несомненно, повезло с подругами, ведь они не побоялись взять на себя ответственность за воспитание Ники и Дарьи. Хотя наследницам Дроздовской всегда будет не хватать родной матери, Будницкая и Давыдова сумели стать для них по-настоящему близкими людьми.

«Мамой я стала называть Аллу давно. Когда и как это произошло в первый раз, уже не помню, да это и не важно. Это случилось потому, что иначе быть не могло, — отмечала Дарья Дроздовская. — Сейчас я могу сказать: «Мама, я сегодня Микаэлу во сне видела». Со стороны это, наверное, странно слышать. Но жизнь вообще странная штука».