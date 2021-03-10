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Минпросвещения России запустило акцию «Мисс педагогический университет»

Минпросвещения России запустило акцию «Мисс педагогический университет»

Студентки педагогических вузов и учителя, получившие диплом не более трёх лет назад, смогут рассказать о своём призвании и о выборе профессии учителя, приняв участие в акции «Мисс педагогический университет», сообщает Министерство просвещения Российской Федерации.

Чтобы присоединиться к акции, нужно в яркой и необычной форме рассказать о своей профессии: создать видеовизитку длительностью не более двух с половиной минут и поделиться в ней своими жизненными целями и планами в педагогической деятельности, а также своей мечтой, увлечениями, озвучить свой девиз.

С 8 до 21 марта видеоролик необходимо разместить в социальных сетях «ВКонтакте» и/или «Инстаграм», сопроводив его хештегами #мисспедвуз, #япедагог, и продублировать публикацию в специально созданном разделе сайта. От каждого педагогического вуза подать заявку может неограниченное количество участниц.

Видеовизитки участниц будут каждые два дня выкладываться в мессенджере телеграм-канала «Педвузы». Лучшие визитки будут определены по итогам онлайн-голосования, которое начнётся уже 22 марта и пройдёт в несколько этапов.

Чтобы проголосовать, нужно быть подписанным на телеграм-канал «Педвузы».

Лучшие работы будут опубликованы на официальных ресурсах Министерства просвещения Российской Федерации, а авторы видеовизиток, набравших наибольшее количество голосов, получат памятные призы.

 

Общество

По материалам: edu.ru
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