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Минтруд предложил идеи по пенсиям работающим пенсионерам

Минтруд предложил идеи по пенсиям работающим пенсионерамФото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил о подготовке предложений по индексации пенсий работающим пенсионерам. По его словам, наработки уже переданы в администрацию президента, сообщает ТАСС.

На заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов он указал, что предложения готовились по поручению президента страны Владимира Путина. По мнению Котякова, результат будет уже в ближайшее время.

В начале марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что деньги на индексацию выплат работающим пенсионерам удастся найти в следующем бюджетном цикле. В свою очередь, глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что депутаты от ЛДПР планируют внести законопроект, снимающий ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам.

О первых предложениях по индексации, поступивших в Кремль сообщалось еще 1 февраля. О какой-либо реакции в администрации президента неизвестно.

Пенсии работающим пенсионерам перестали повышать еще в 2016 году. Поводом для этого была названа экономия бюджета Пенсионного фонда. В декабре 2020 года Путин заявил, что для возвращения индексации необходимо найти на это деньги. Глава государства отметил, что власти думают, как решить вопрос.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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