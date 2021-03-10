Мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян

Алексей Вольцев

Телефонные мошенники стали звонить россиянам под видом "полицейских", расследующих утечки данных, из-за которых с банковского счета жертвы якобы могут быть сняты деньги, в этом убедился корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.

Журналисту позвонил неизвестный с городского номера, он представился сотрудником полиции, продиктовал номер жетона и заявил, что некий гражданин пытался снять его деньги в отделении банка "по нотариально заверенной доверенности". Хищение якобы было предотвращено благодаря бдительности сотрудника банка, а теперь необходимо выяснить, каким образом произошла утечка, позволившая оформить доверенность. Лжеполицейский пытался выяснить, в каких кредитных организациях обслуживается жертва, уверяя, что в них начнется проверка.