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Мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян

Мошенники придумали новую схему выманивания денег у россиян
Телефонные мошенники стали звонить россиянам под видом "полицейских", расследующих утечки данных, из-за которых с банковского счета жертвы якобы могут быть сняты деньги, в этом убедился корреспондент РИА Новости и подтвердил эксперт.

Журналисту позвонил неизвестный с городского номера, он представился сотрудником полиции, продиктовал номер жетона и заявил, что некий гражданин пытался снять его деньги в отделении банка "по нотариально заверенной доверенности". Хищение якобы было предотвращено благодаря бдительности сотрудника банка, а теперь необходимо выяснить, каким образом произошла утечка, позволившая оформить доверенность. Лжеполицейский пытался выяснить, в каких кредитных организациях обслуживается жертва, уверяя, что в них начнется проверка.

Россия

По материалам: ria.ru
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