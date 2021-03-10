Москвичей предупредили о 30-градусных морозах в марте

Вадим Карасев

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Жителей Московского региона предупредили о 30-градусных морозах ночью. Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Росгидрометцентр.

Синоптики отметили, что в ночь на 10 марта была зафиксирована рекордно низкая температура — минус 21,3 градуса. На востоке Подмосковья — почти минус 29. В текущем столетии холоднее минус 17 градусов в это время не было.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в ближайшую неделю жителей Москвы и столичного региона ожидает «барический молоток». По его словам, этот термин связан с атмосферным давлением — в регион, а также центральную часть России надвигается североатлантический циклон, из-за которого возникнет быстрая смена теплых и холодных масс. Она вызовет сильные колебания атмосферного давления.