Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Москвичей предупредили о 30-градусных морозах в марте

Москвичей предупредили о 30-градусных морозах в марте

Москвичей предупредили о 30-градусных морозах в мартеФото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Жителей Московского региона предупредили о 30-градусных морозах ночью. Об этом пишет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Росгидрометцентр.

Синоптики отметили, что в ночь на 10 марта была зафиксирована рекордно низкая температура — минус 21,3 градуса. На востоке Подмосковья — почти минус 29. В текущем столетии холоднее минус 17 градусов в это время не было.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус предупредил, что в ближайшую неделю жителей Москвы и столичного региона ожидает «барический молоток». По его словам, этот термин связан с атмосферным давлением — в регион, а также центральную часть России надвигается североатлантический циклон, из-за которого возникнет быстрая смена теплых и холодных масс. Она вызовет сильные колебания атмосферного давления.

Россия

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Раскрыты подробности кастинга для нового «Дома-2»
Раскрыты подробности кастинга для нового «Дома-2»
Божена Рынска пожелала засудить журналистов за статью о насилии над мужем
Божена Рынска пожелала засудить журналистов за статью о насилии над
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе Google и YouTube в России
Роскомнадзор назвал причину сбоя в работе Google и YouTube в России
Минтруд предложил идеи по пенсиям работающим пенсионерам
Минтруд предложил идеи по пенсиям работающим пенсионерам
В России стало меньше безработных
В России стало меньше безработных
«Яндекс» запустил собственную платежную систему
«Яндекс» запустил собственную платежную систему
Предсказания о катастрофично долгом лете в России оценили
Предсказания о катастрофично долгом лете в России оценили
В Роспотребнадзоре оценили необходимость массовой вакцинации детей от COVID-19
В Роспотребнадзоре оценили необходимость массовой вакцинации детей от
Попова исключила отказ от масочного режима в России
Попова исключила отказ от масочного режима в России
Противники Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана
Противники Пашиняна начали шествие по центральным улицам Еревана
В России запретили еще три аниме и мангу
В России запретили еще три аниме и мангу
Иосиф Пригожин усомнился в честности отбора на «Евровидение»
Иосиф Пригожин усомнился в честности отбора на «Евровидение»

Топ на сегодня

Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки акций
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
"Притормозит". Аналитик об экспорте продовольствия и ценах внутри страны
"Притормозит". Аналитик об экспорте продовольствия и ценах внутри
«Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы
«Спутник V» начнут производить в четырех странах Европы

Еще по теме

Москвичей предупредили о надвигающемся «барическом молотке»
«Фобос» напугал москвичей самыми холодными выходными за 18 лет
Минувшая ночь стала самой холодной в Москве за почти 20 лет
Жителей Урала синоптики предупредили о снегопадах