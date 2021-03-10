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Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе

Москвичей предупредили о ледяных иглах в небеФото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве в ночь на 11 марта могут появиться ледяные иглы в небе. Об этом жителей столицы предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Прогноз публикует РИА Новости.

Тишковец объяснил, что из-за арктического вторжения жителей Москвы и Центральной части России ждут аномальные морозы, температура может опуститься на 15 градусов ниже нормы. Погода будет малооблачной, в связи с чем будет вымораживаться водяной пар. «По прогнозам, в период с 21.00 10 марта до 03.00 11 марта, когда столбики термометров опустятся ниже минус 20, в небе Москвы могут появиться ледяные иглы», — сказал он.

Синоптик добавил, что не исключен морозный туман, при котором видимость ухудшится до 500-1000 метров. В темное время суток могут появиться светящиеся «столбы», идущие от фонарей в небо.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал приход весны в европейской части России. По его словам, в пятницу, 12 марта россиян ожидает резкое потепление после аномальных морозов, а к выходным столбики термометров поднимутся выше нуля. Потепление будет сопровождаться облачной погодой с осадками.

Россия

По материалам: lenta.ru
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