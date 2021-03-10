«Мы готовы»: Кравчук отреагировал на наращивание российских сил на Донбассе

Анастасия Иванова

Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) предложит рассмотреть свой мирный сценарий по решению вопроса Донбасса. Если оппоненты его не примут, тогда Украина будет вынуждена более активно противостоять российской агрессии. Об этом глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в интервью телеканалу «Дом».

При этом он подтвердил данные о том, что противник мобилизирует свои войска.

«Мы знаем, что стягиваются войска, что проходят тренировки, учения. Но украинская армия уже не такая, как пять лет назад — мы готовы защищать свою землю», — отметил Кравчук.

Он подчеркнул, что Украина «никогда не будет нападать первой», поэтому и предложит рассмотреть свой вариант мирного сценария.

«Но если вторая сторона откажется, тогда у нас останется только одно — защищаться», — сказал первый президент Украины.

Напомним, член украинской части Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш выразил мнение о том, что Россия может готовить военную провокацию для введения своих «миротворцев» на временно оккупированные территории Донбасса для создания «новой реальности», которая сделает невыгодными для России немецко-французские предложения по создании дорожной карты прекращения войны. Доказательствами этой версии Гармаш считает заявление главы российской делегации Бориса Грызлова, который заранее обвинил Украину «в провоцировании эскалации конфликта в Донбассе».

Сайт Леонида Кравчука