Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На Манижу обрушился жесткий хейт: «Более ужасного выбора в России никогда не было»

На Манижу обрушился жесткий хейт: «Более ужасного выбора в России никогда не было»

8 марта стало известно, что на международный конкурс «Евровидения-2021» от России поедет певица Manizha. Певица исполнит песню «РАШН WOMAN» о независимых женщинах. Такой выбор не понравился не только зрителям, но и многим артистам. На Манижу обрушился хейт и пожелания занять последнее место на конкурсе.


Сегодня «Евровидение 2021» является предметом широкого обсуждения. В сети недовольны, что выбором Манижи. Поднялась волна хейта и ксенофобии в сторону исполнительницы. Пользователям не нравится, что певица — таджичка, которая поддерживает ЛГБТ. Продюсер Андрей Разин и вовсе заявил, что «более ужасного выбора в России никогда не было». Он уверен, что Манижа не сможет занять никакого места и опозорит Россию. Однако не все артисты шоу-бизнеса столь категоричны. На защиту Манижи встала Юлия Савичева.

 «Я искренне не понимаю, почему люди так негативно отреагировали на Манижу, которая поедет на «Евровидение». Было национальное голосование, вы же сами ее выбрали!» — отмечает певица у себя в микроблоге.

Савичева также добавила, что победителей не судят. Савичева уверена, что Манижа может войти в пятерку исполнителей, если сможет выступить еще лучше, чем на голосовании.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
Заказать крауд

Последние новости

Швейцарская компания решила купить в Турции медь и получила раскрашенные камни
Швейцарская компания решила купить в Турции медь и получила
Правительство поддержало идеи нефтяников по росту цен на бензин
Правительство поддержало идеи нефтяников по росту цен на бензин
Обнародованы новые откровенные фото Туктамышевой для Maxim с мороженым между ног
Обнародованы новые откровенные фото Туктамышевой для Maxim с
Перехватчик МиГ-31 научится отражать атаки баллистическими ракетами
Перехватчик МиГ-31 научится отражать атаки баллистическими ракетами
Информаторы WADA Степановы подали иск в ООН против России
Информаторы WADA Степановы подали иск в ООН против России
«Сказала, что уже идет домой»: в Киеве покончил с собой еще один ребенок
«Сказала, что уже идет домой»: в Киеве покончил с собой еще один
Путин дал поручения правительству по развитию Дальнего Востока
Путин дал поручения правительству по развитию Дальнего Востока
Песков заявил о переносе послания президента Федеральному собранию
Песков заявил о переносе послания президента Федеральному собранию
Россия ударила по террористам «Искандером» с базы Хмеймим
Россия ударила по террористам «Искандером» с базы Хмеймим
Совбез ООН проведет с Украиной заседание по Крыму
Совбез ООН проведет с Украиной заседание по Крыму
Стало известно об ударе турецкой артиллерии по российской базе в Сирии
Стало известно об ударе турецкой артиллерии по российской базе в Сирии
Путин призвал уделять больше внимания проблеме изношенности сетей
Путин призвал уделять больше внимания проблеме изношенности сетей

Топ на сегодня

Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки акций
Финансовый консультант предложила стратегию "везения" для покупки
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
В России увеличили штрафы за незаконную агитацию на выборах
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Постпред России при ОЗХО заявил о сокрытии важных данных по Навальному
Путин проведет встречу с главой Минобрнауки
Путин проведет встречу с главой Минобрнауки
Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе
Москвичей предупредили о ледяных иглах в небе

Еще по теме

Юлия Савичева заступилась за Манижу: «Было национальное голосование, вы же сами ее выбрали!»
Жириновский раскритиковал выбор Manizha исполнителем для «Евровидения»
Певица Manizha назвала цель участия в «Евровидении»
Певица Manizha поедет на «Евровидение» от России