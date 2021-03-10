На Манижу обрушился жесткий хейт: «Более ужасного выбора в России никогда не было»

Алексей Вольцев

8 марта стало известно, что на международный конкурс «Евровидения-2021» от России поедет певица Manizha. Певица исполнит песню «РАШН WOMAN» о независимых женщинах. Такой выбор не понравился не только зрителям, но и многим артистам. На Манижу обрушился хейт и пожелания занять последнее место на конкурсе.

Сегодня «Евровидение 2021» является предметом широкого обсуждения. В сети недовольны, что выбором Манижи. Поднялась волна хейта и ксенофобии в сторону исполнительницы. Пользователям не нравится, что певица — таджичка, которая поддерживает ЛГБТ. Продюсер Андрей Разин и вовсе заявил, что «более ужасного выбора в России никогда не было». Он уверен, что Манижа не сможет занять никакого места и опозорит Россию. Однако не все артисты шоу-бизнеса столь категоричны. На защиту Манижи встала Юлия Савичева.

«Я искренне не понимаю, почему люди так негативно отреагировали на Манижу, которая поедет на «Евровидение». Было национальное голосование, вы же сами ее выбрали!» — отмечает певица у себя в микроблоге.

Савичева также добавила, что победителей не судят. Савичева уверена, что Манижа может войти в пятерку исполнителей, если сможет выступить еще лучше, чем на голосовании.