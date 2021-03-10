На руднике "дочки" Норникеля нашли свыше 200 нарушений
Ростехнадзор объявил, что нашел 206 нарушений на объектах рудника "Заполярный" ООО "Медвежий ручей" ("дочка" Норильского никеля). Все они касаются промышленной безопасности, уточнили в пресс-службе ведомства.
По результатам выездной проверки, которая проводилась с 5 февраля по 5 марта, было решено остановить использование 64 технических устройств и 4 зданий. Компанию обвинили в невыполнении требований по контролю за соблюдением требований промышленной, пожарной и электробезопасности. Ненадлежащим образом хранились взрывчатые материалы, подрывные работы велись с нарушениями.
"Материалы о привлечении к административной ответственности юридического лица и должностных лиц ООО "Медвежий ручей" направлены в суд. 16 ответственных работников будут привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов по КоАП РФ может составить 2,5 млн рублей", – заявили в федеральной службе.
20 февраля, во время проведения проверки, на одном из объектов "Медвежьего ручья" обрушились сооружения дробильного цеха и ближайшей пешеходной галереи. Всего пострадали объекты на площади около 1000 м², три человека погибли, пятеро травмированы.
Как сообщал NEWSTES, в прошлом месяце "Норникель" согласился выплатить 164 миллиарда за разлив топлива в мае 2020 года.