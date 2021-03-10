На руднике "дочки" Норникеля нашли свыше 200 нарушений

Вадим Карасев

Ростехнадзор объявил, что нашел 206 нарушений на объектах рудника "Заполярный" ООО "Медвежий ручей" ("дочка" Норильского никеля). Все они касаются промышленной безопасности, уточнили в пресс-службе ведомства.



По результатам выездной проверки, которая проводилась с 5 февраля по 5 марта, было решено остановить использование 64 технических устройств и 4 зданий. Компанию обвинили в невыполнении требований по контролю за соблюдением требований промышленной, пожарной и электробезопасности. Ненадлежащим образом хранились взрывчатые материалы, подрывные работы велись с нарушениями.

"Материалы о привлечении к административной ответственности юридического лица и должностных лиц ООО "Медвежий ручей" направлены в суд. 16 ответственных работников будут привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов по КоАП РФ может составить 2,5 млн рублей", – заявили в федеральной службе.

20 февраля, во время проведения проверки, на одном из объектов "Медвежьего ручья" обрушились сооружения дробильного цеха и ближайшей пешеходной галереи. Всего пострадали объекты на площади около 1000 м², три человека погибли, пятеро травмированы.

Как сообщал NEWSTES, в прошлом месяце "Норникель" согласился выплатить 164 миллиарда за разлив топлива в мае 2020 года.