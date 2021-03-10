На Украине кот задушил четырехмесячного младенца
Сегодня, 01:10 Алексей Вольцев
В Ровненской области Украины кот задушил четырехмесячного младенца, об этом в Facebook сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи.
Инцидент произошел 8 марта в городе Острог. Отмечается, что мать ребенка обнаружила его без признаков жизни в коляске, при этом на лице у младенца спал кот.
Прибывшие медики пытались провести реанимационные мероприятия, по настоянию родителей малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу, где врачи констатировали смерть ребенка.Винницкой области Украины кот задушил девятимесячную девочку, также уснув на ее лице.
По материалам: ria.ru