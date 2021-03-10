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На Украине кот задушил четырехмесячного младенца

На Украине кот задушил четырехмесячного младенца
В Ровненской области Украины кот задушил четырехмесячного младенца, об этом в Facebook сообщил областной Центр экстренной медицинской помощи.

Инцидент произошел 8 марта в городе Острог. Отмечается, что мать ребенка обнаружила его без признаков жизни в коляске, при этом на лице у младенца спал кот.

Прибывшие медики пытались провести реанимационные мероприятия, по настоянию родителей малыша транспортировали в Острожскую центральную районную больницу, где врачи констатировали смерть ребенка.

Винницкой области Украины кот задушил девятимесячную девочку, также уснув на ее лице.
В мире

По материалам: ria.ru
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