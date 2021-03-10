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Начался приём заявок на участие в педагогическом форуме «Образование: реалии и перспективы»

Начался приём заявок на участие в педагогическом форуме «Образование: реалии и перспективы»

IX Международный открытый педагогический форум «Образование: реалии и перспективы» пройдёт 28–29 мая в Республике Татарстан. Его проведёт Набережночелнинский государственный педагогический университет совместно с Университетом г. Реймса Шампань-Арденны (Франция), сообщает пресс-служба Минпросвещения России.

На форуме обсудят приоритетные направления развития отечественного и зарубежного педагогического образования, проекты и программы цифровизации образовательного процесса, вопросы профессиональной адаптации молодого педагога, основные проблемы развития современной сельской школы.

Форум станет коммуникационной, выставочной и партнёрской площадкой. Отдельная линейка мероприятий будет ориентирована на повышение уровня современных профессиональных компетенций педагога.

Заявки принимаются до 30 апреля включительно.

Регистрация доступна по ссылке.

Дата и время начала мероприятия: 28 мая, 10:00 по московскому времени.

С подробной информацией о форуме можно ознакомиться на сайте.

Общество

По материалам: edu.ru
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