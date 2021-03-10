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НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"

НАСА объяснила отправку астронавта на МКС на российском "Союзе"
Место астронавту из США на российском "Союзе" было предоставлено по контракту с компанией Axiom Space в обмен на место на американском корабле в 2023 году, сообщило НАСА, поясняя условия предстоящего 9 апреля полета на МКС американского астронавта.

Ранее в "Роскосмосе" проинформировали, что астронавт НАСА Марк Ванде Хай полетит 9 апреля на МКС на корабле "Союз МС-18", он заменит в экипаже космонавта Сергея Корсакова.

"Для обеспечения постоянного присутствия США на Международной космической станции НАСА заключило контракт с американской компанией из Хьюстона Axiom Space для полета астронавта на предстоящем регулярном рейсе корабля "Союз МС-18", который запланирован на 9 апреля. В обмен НАСА предоставит место на будущем американском корабле, полет которого ожидается в 2023 году в рамках регулярной смены экипажей", - сообщило ведомство.

В НАСА отметили, что "место" подразумевает не только физический полет, но и подготовку к нему. "Поскольку услуги сопоставимы по своей стоимости для обеих сторон, было принято решение, что контракт не предусматривает обмен средствами", - информирует ведомство. НАСА не приводит подробностей, кто совершит полет на американском корабле в 2023 году и оговаривает ли контракт, что место будет предоставлено именно российскому космонавту.

Россия

По материалам: ria.ru
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