Названа уловка страховых компаний с ОСАГО

Вадим Карасев

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Страховые компании имеют право расторгнуть полис ОСАГО в случае ошибки автовладельца при покупке полиса онлайн. На эту уловку указали «Известия».

В частности, поводом для аннулирования договора без возврата средств является неверно указанная категория транспортного средства или ошибка в мощности двигателя. Отмечается, что раньше страховые компании выборочно проверяли указанную автовладельцем информацию, но теперь практически каждый договор проходит тотальное изучение после подписания.

«Если в данные даже случайно закрадется ошибка, страховая компания оформит полис, а вот когда неточность вскроется, расторгнет договор в одностороннем порядке», — предупреждает издание.

В Российском союзе автостраховщиков признали, что такое случаи имеются, однако указали на их единичность. Так добавили, что при выявлении ошибки после заключения договора внести последующие изменения можно, однако необходимо будет доплатить разницу, если стоимость полиса выросла. Если же после исправления ошибки полис ОСАГО стал стоить меньше, то часть премии, напротив, вернут.

4 марта сообщалось, что Единая автоматизированная система технического осмотра (ЕАИСТО) не дает российским автомобилистам купить полисы ОСАГО. Обновленная 1 марта система работает со сбоями, и страховщики не могут получить данные о диагностических картах на автомобили. Без этого документа машина считается не прошедшей техосмотр и на нее не может быть оформлено ОСАГО.