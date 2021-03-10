Названы самые популярные у россиян направления для весенних путешествий

Алексей Вольцев

. Российские туристы в этом году начинают активно выезжать уже в апреле 2021 года, чтобы избежать толп отдыхающих летом, сообщает Tvil.ru.

Cервис бронирования жилья определил, какие города наиболее востребованы у путешественников во втором весеннем месяце. Список составлен на основании данных заказов.

Самыми популярными оказались Алушта, Санкт-Петербург, Анапа, Кисловодск, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород и Красноярск в России, а также Гагра в Абхазии.

По статистике сервиса, туристы бронируют жилье на апрель на срок от двух до восьми ночей и тратят от 1,1 до 3,6 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в апреле в Калининграде, дороже – в Москве.