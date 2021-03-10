Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названы условия победы США над Россией в Арктике

Названы условия победы США над Россией в АрктикеФото: Natalie Thomas / REUTERS

В мире наступила эра «соревнования великих держав» в Арктике. Об этом пишет The National Interest.

По утверждению издания, в противостоянии участвуют США, Россия и Китай. При этом шанс у Вашингтона на победу имеется лишь при выполнении ряда условий. В частности, эксперты журнала указали на необходимость постоянного присутствия США в регионе. Например, Вашингтону необходимо продолжать арендовать ледоколы у других стран, а также развивать собственный арктический флот. Благодаря этому у США появится возможность упростить доступ к радарам противоракетной обороны и военным заставам, а также обеспечить свободу навигации и разведки, попутно позволив сэкономить деньги и ресурсы войск Береговой охраны США.

Также от США потребуется «самоотверженная дипломатия», отмечается в материале. Так, в последние годы «отношения с Данией, входящей в ее состав Гренландией, Норвегией, Канадой, Исландией, Швецией и Финляндией, по арктическим вопросам никогда не были крепче», — заявили авторы статьи.

Ранее США призвали сотрудничать с Россией ради «блокирования» Китая в Арктике. Выступивший с таким заявлением журналист Генри-Николас Гроссман в своем материале отметил, что власти КНР имеют «колониальные амбиции» в Арктике и пытаются закрепить там свое присутствие.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Эксперт раскрыл схему, позволяющую инвесторам обойти санкции против ОФЗ
Эксперт раскрыл схему, позволяющую инвесторам обойти санкции против
Волосы с груди Зеленского пообещали на парик для Дмитрия Киселева
Волосы с груди Зеленского пообещали на парик для Дмитрия Киселева
Пашинян объявил об отстранении от должности начальника Генштаба Гаспаряна
Пашинян объявил об отстранении от должности начальника Генштаба
Названы условия победы США над Россией в Арктике
Названы условия победы США над Россией в Арктике
Критиковавший почтовое голосование Трамп запросил бюллетень по почте
Критиковавший почтовое голосование Трамп запросил бюллетень по почте
Россиян предупредили о значительном росте доли нелегальных сигарет
Россиян предупредили о значительном росте доли нелегальных сигарет
СМИ: Сергей Лазарев попарился в бане со своим другом Малиновским, снова уехав с ним на курорт
СМИ: Сергей Лазарев попарился в бане со своим другом Малиновским,
Россия побила рекорд по экспорту продовольствия за рубеж
Россия побила рекорд по экспорту продовольствия за рубеж
Большунов ответил норвежцам на обвинения после инцидента на ЧМ
Большунов ответил норвежцам на обвинения после инцидента на ЧМ
YouTube-канал "Союзмультфильма" собрал более миллиарда просмотров
YouTube-канал "Союзмультфильма" собрал более миллиарда просмотров
«Был деликатен»: Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как Армен Джигарханян лишил ее невинности
«Был деликатен»: Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, как Армен
У звезды «ДОМа-2» Анастасии Балинской провалился и гниет нос
У звезды «ДОМа-2» Анастасии Балинской провалился и гниет нос

Топ на сегодня

Французские СМИ рассказали о контактах террориста, обезглавившего учителя
Французские СМИ рассказали о контактах террориста, обезглавившего
Как и где купить акции Google? Детальный обзор
Как и где купить акции Google? Детальный обзор
Российский инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России
Российский инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19
Врио главы Мордовии назвал ситуацию в регионе критической
Врио главы Мордовии назвал ситуацию в регионе критической
Новый состав правительства Мордовии определят к лету
Новый состав правительства Мордовии определят к лету

Еще по теме

В Москве пройдет конференция по международному сотрудничеству в Арктике
Россия готова противостоять действиям США в Арктике — Совфед
В США потребовали новые ледоколы для конкуренции с Россией в Арктике
Лента новостей Глава Пентагона считает, что США должны активизировать свою деятельность в Арктике