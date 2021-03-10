Не может забыть его. Селена Гомес посвятила Биберу целое интервью VOGUE!

Анастасия Иванова

На официальном сайте VOGUE в англоязычной версии опубликовали длинное интервью с Селеной Гомес (Selena Gomez), в котором молодая и успешная певица делится секретами о каждой из сторон своей жизни, упоминая некоторые аспекты взросления, тяжелые периоды в семье, становление в карьере и, конечно же, отношения.

Стоит отметить, что романтике с Джастином Бибером (Justin Bieber) авторы материала уделили лишь один абзац из «полноценной книги» о Сел, а не полное интервью, как это было заявлено на некоторых американских ресурсах. Более того, VOGUE даже не использует имени Джастина в описании наивных и еще совсем детских отношений Гомес и отмечает, что ранее она была безумно влюблена в «подростка-сердцееда», с которым испытывала постоянные стрессы, «взлеты и падения», что в дальнейшем вызвало скандалы пары и Сел вынуждена была расстаться со своим бойфрендом.

На данный момент действительно видно, что Гомес сфокусирована на карьере. Она часто появляется в модных журналах, делает коллаборации с популярными сингерами из других стран и создает новые проекты, не относящиеся к ее основной деятельности. Кажется, слова девушки о том, что Джастин уже в прошлом, являются правдой.