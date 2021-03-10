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Не жирно? Елена Степаненко хочет обобрать Петросняна!

Не жирно? Елена Степаненко хочет обобрать Петросняна!

Сегодня в Москве состоялось очередное заседание в суде по делу Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Экс-супруги продолжают делить имущество. На очередном заседании решалась судьба нескольких квартир, автомобилей, загородного имущества и предметов искусства.


Евгений Петросян вместе со своим адвокатом Сергеем Жориным вместе появились в Хамовнический суд. Во время слушания Петросян рассказал свое видением процесса. Как сообщает «СтарХит», юмористу очень важно было, чтобы коллекция картин досталась ему. Однако Степаненко, которая к этому не имеет никакого отношения, почему-то претендует на предметы искусства. Это не одобряет Петросян.

 «Больше всего артиста, судя по всему, волнует судьба его картин, книг и антиквариата. Петросян очень подробно остановился на моменте, когда заинтересовался искусством, как и где приобретал картины, по какому принципу их подбирал», — рассказал источник.

Отметим, что оценка состояния юмористов длилась два года, а список ценностей занял около тысячи страниц. Самым ценным оказалась недвижимость в Зачатьевском переулке. Отметим, что жилье оккупировала Степаненко, и только в присутствии приставов она пустила туда оценщиков.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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