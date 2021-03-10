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Неожиданный выбор на Евровидение-2021: что известно о певице Manizha

Неожиданный выбор на Евровидение-2021: что известно о певице Manizha
Manizha (Манижа Сангин) прошла отбор и будет представлять Россию на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 в Роттердаме со смелой композицией "Russian woman". О том, что известно о 29-летней певице, — в материале РИА Новости.
Манижа: "нежный, хрупкий камень"

В одном из интервью исполнительница рассказывала, что Манижа – ее настоящее имя, которое в переводе с фарси значит "нежная и хрупкая", а фамилия Сангин — "камень". "Я — нежный, хрупкий камень", — так описала себя она.

является участницей рейтинга Forbes "30 до 30" в категории "Музыка", много занимается общественной деятельностью. Например, в конце февраля 2019 года она запустила приложение, предназначенное для помощи жертвам домашнего насилия, а в декабре 2020-го стала первым послом доброй воли по делам беженцев ООН от России.набрала 39,7%. Она соревновалась с группой Therr Maitz, представившей песню "Future is bright", и дуэтом #2Маши, которые исполнили ритмичную "Bitter words". Они набрали 24,6% и 35,7% соответственно.

Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая в Роттердаме. В нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, в этом году конкурс состоится в офлайн-формате, однако составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно.

Шоу-бизнес

По материалам: ria.ru
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