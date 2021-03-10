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«Норникель» расплатился за аварию на ТЭЦ

«Норникель» расплатился за аварию на ТЭЦАрхивное фотоФото: Пресс-служба МЧС по Красноярскому краю / РИА Новости

«Норникель» объявил, что полностью выплатил 146,2 миллиарда рублей в качестве компенсации за аварию на ТЭЦ в Норильске. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

«Возмещение вреда водным объектам в размере 145 492 562 907,96 рубля направлено в доход федерального бюджета. Возмещение вреда почвам в размере 684 904 320 рублей — в доход муниципального образования — город Норильск», — говорится в сообщении.

Выплата произведена на основании решения Арбитражного суда Красноярского края от 12 февраля, который частично удовлетворил иск Росприроднадзора к «дочке» «Норникеля» Норильско-таймырской энергетической компании (НТЭК) и постановил взыскать с компании рекордные 146 миллиардов 177 миллионов рублей.

В конце мая 2020 года на ТЭЦ-3 в Норильске был зафиксирован разлив нефтепродуктов. В результате разгерметизации резервуара из него вылилось 20 тысяч кубометров дизельного топлива. Росприроднадзор оценил ущерб в 147 миллиардов рублей для водных объектов и почти в 739 миллионов рублей для почвы.

Президент «Норникеля» признал, что многомиллиардный штраф — это урок и сигнал для бизнес-сообщества. «Это решение, прежде всего, говорит о той серьезности, с которой государство относится к вопросам экологии, — подчеркивал глава "Норникеля". — Впредь к вопросам экологии и промышленной безопасности придется относиться с ещё большей серьезностью. Наша компания, я считаю, этот урок усвоила».

Экономика

По материалам: lenta.ru
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