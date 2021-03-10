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Ну и пусть, что скоро 70! Успенская и ее любовь к сексапильным мини

Ну и пусть, что скоро 70! Успенская и ее любовь к сексапильным мини

В феврале Любовь Залмановна отметила 67-летие. Казалось бы, почтенный возраст, но артистка и не думает отказываться от молодежных образов и откровенных сценических нарядов. Успенская тщательно следит за фигурой, поэтому без стеснения облачается в сексапильное мини, демонстрируя стройные ноги и тонкую талию.


Певица отдает предпочтение правильному питанию и ведет активный образ жизни — все это помогает ей сохранять стройность. Не секрет, что Любовь Залмановна в свое время прибегала к услугам специалистов, которые довели ее внешность до совершенства.

«Надул пластический хирург», — так звездная блондинка говорила о подтянутых ягодицах.

В последнее время в сценическом гардеробе Успенской преобладают яркие и довольно откровенные наряды, которые сидят на ней просто превосходно. Особую страсть, надо отметить, королева шансона питает к мини-платьям.

Поклонники артистки в полном восторге от ее образов. «Самая любимая певица. Песни для души... Сама поет от чистого сердца. Спасибо вам! Ваша красота и фигура достойны мужчины моложе 35 лет!»; «Вот это фигурка! Завидую!; Люба, выглядите молодо! Молодец! Так держать!» — фанаты то и дело поют дифирамбы своей любимице.


Любовь Залмановна с благодарностью относится к своей аудитории и часто обращается к ней с теплыми словами. Так, на днях звезда поздравила подписчиц с Международным женским днем.

«Все, чего мне хочется сегодня вам пожелать, — это настоящего женского и материнского счастья. Каждая женщина — это целый мир, целая планета, достойная любви, уважения и счастья! Так вот, пусть каждая эта составляющая максимально наполнит жизнь каждой из нас. С любовью, ваша Люба», — отметила исполнительница в личном блоге.


Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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