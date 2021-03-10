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Объем ВРП Вологодчины составил 636 млрд рублей в 2020 году

Объем ВРП Вологодчины составил 636 млрд рублей в 2020 году
Объем валового регионального продукта Вологодской области, несмотря на пандемию коронавируса, в 2020 году составил 636 миллиардов рублей, что сопоставимо с уровнем 2019 года, сообщил спикер Вологодского Заксобрания Андрей Луценко.

"По концу года мы видим, что ситуация в экономике, несмотря на все сложности, остается стабильной. Объем валового регионального продукта составил 636 миллиардов рублей – это уровень 2019 года. В этом году, если не будет новых вызовов, прогнозируется рост ВРП", - сказал Луценко в среду на встрече с журналистами.

Спикер регионального парламента подчеркнул, что, несмотря на вызовы прошлого года, главе региона и правительству в тесном взаимодействии с областным парламентом удалось сбалансировать бюджет, выполнить все социальные обязательства и продолжить взятый ранее курс на развитие области.

"Надо отметить, что в самом начале пандемии была крайне сложная ситуация. Поэтому в течение года обсуждались различные меры поддержки, которые позволили минимизировать негативные последствия. Было разработано более 100 мероприятий. Они касались внесения изменений в действующее законодательство – введены налоговые преференции, а также работы с банками по ипотечному кредитованию, поддержки ряда отраслей. В итоге общий объем мер государственной поддержки составил порядка 1,3 миллиарда рублей", - сказал Луценко.

Глава Заксобрания добавил, что в рамках федеральных мер поддержки в апреле и мае 2020 года выделялись субсидии на сохранение численности работающего персонала. Субсидии были выделены 12 тысячам предпринимателям на 58,9 тысячи сотрудников в сумме 716 миллионов рублей. Единовременно с 15 июля по 15 августа 2020 года были предоставлены субсидии на дезинфекцию и профилактику новой коронавирусной инфекции, которыми воспользовались 2,5 тысяч организаций на сумму 36,5 миллионов рублей. В этот же период 30 налогоплательщикам предоставлена отсрочка по уплате налогов на сумму 50,3 миллиона рублей.


Кроме того, из бюджета Вологодской области в 2020 году было выделено 35 миллионов рублей на выдачу микрозаймов для пополнения оборотных средств, выплату заработной платы и перепрофилирования деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей области. Также был принят целый пакет налоговых законов, поддерживающих отрасли экономики, пострадавшие от пандемии.

Экономика

По материалам: ria.ru
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