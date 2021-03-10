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Обнародованы новые откровенные фото Туктамышевой для Maxim с мороженым между ног

Обнародованы новые откровенные фото Туктамышевой для Maxim с мороженым между ног

24-летняя Елизавета Туктамышева приняла участие в откровенной съемке для мужского журнала MAXIM. Обнародованы неопубликованные снимки из нашумевшей эротической фотосессии.

Новые горячие фотографии Елизаветы Туктамышевой были размещены на официальной странице журнала Maxim в инстаграме. 

На одном из снимков полуголая фигуристка позирует с огромным муляжом мороженого между ног.

"Лиза Туктамышева — посмотри, что осталось за кадром! Спортсменка, красавица, чемпионка и просто секс-символ появилась на обложке мартовского номера MAXIM. В фотосессии, получившей название "Песнь льда и пломбира", Лиза продемонстрировала аппетитные формы, не раз сводившие с ума фанатов фигурного катания, а в интервью — откровенно ответила на вопросы редакции, в том числе довольно провокационные!" — говорится в посте, сопровождающем фото.

На очередных откровенных кадрах звезду российского фигурного катания можно увидеть в сексуальном нижнем белье и в пикантных позах.

По словам Елизаветы Туктамышевой, она готова к комментариям хейтеров после публикации эротичной фотосессии.

"Меня сложно обидеть: память как у рыбки — все забываю. Если раньше я пыталась отстаивать свое мнение в соцсетях, то сейчас поняла, что спорить бесполезно. У каждого человека свое мнение, оно необязательно сходится с твоим. Да и зачем расстраиваться из-за неконструктивной критики? А конструктивную я слышу от друзей. И прислушиваюсь", — отмечает девушка.

Как писал NEWSTES, ранее российская фигуристка Туктамышева устроила стриптиз на льду после победы над Медведевой.

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По материалам: uposters.ru
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