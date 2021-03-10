Общественные штабы по наблюдению за выборами откроют до 22 марта

Вадим Карасев

Уже к 22 марта общественные штабы по наблюдению за выборами будут открыты во всех субъектах Федерации. Уже сейчас открыты штабы от Анадыря (Чукотка) до Севастополя (полуостров Крым).

В течение ближайшей недели общественные штабы откроют на Кубани, в Калмыкии, Подмсковье, Санкт-Петербурге, в Свердловской и Амурской областях. С 17 по 22 марта их запустят в Республике Крым, Хакасии, Оренбургской области.

"Наша организация разделяет ключевой принцип неангажированного общественного контроля за выборами и готова популяризировать его", – рассказала глава штаба Амурской области Жаккелина Орлова.

В свою очередь региональный Ассоциации НОМ в Севастополе Павел Харламов обещает, что его штаб окажет поддержку коллегам в РК.

Крым – наш ближайший сосед, и нам очень важно оказывать всестороннюю информационно-аналитическую и методическую поддержку помощь друг другу на всех этапах избирательной кампании.

Общественные штабы, организованные региональными ОП при поддержке ОП РФ и ассоциации "НОМ", будут нбалюдать за выборами с целью обеспечения их прозрачности и легитимности. В состав штабов войдут члены Общественных палат регионов, представители общественности, предпринимателей, СМИ, а также волонтеры, блогеры, политологи и эксперты.